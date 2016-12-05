У Києві подорожчав проїзд у деяких маршрутках

У вихідні зросли тарифи на проїзд як у приміських маршрутках, які заїжджають у Київ, так і в деяких міських, передає Сегодня.

"У маршрутці №720, яка їздить з Боярки до площі Перемоги в Києві, раніше за проїзд по місту брали 4 грн, а тепер — 5 грн", — скаржаться мешканці.

З 4 до 5 грн піднявся тариф у маршрутці №320 (вул. Ірпінська — вул. Хрещатик). А в маршрутці №192 (метро "Петрівка" — вулиця Милославська) — з 5 до 6 грн.

Приміські перевізники пояснюють подорожчання вартістю пального і запчастин. А київські кажуть: ціни скорегували через зміни розцінок у приміських маршрутках.

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Голова Асоціації "Автоперевізники Київщини" Олексій Павленко нинішнє зростання цін у приміських маршрутках пояснює так: "До травня 2015 року, коли було скасовано держрегулювання тарифів на пасажирські перевезення, перевізники Київської області подавали керівництву Київської області свої розрахунки з обґрунтуванням тарифу. Ще на той момент тариф подавався з розрахунку 51 коп. за 1 км (без обліку ПДВ і страхового збору). Тоді губернатор не встиг підписати ці обґрунтування, і держрегулювання скасували. Перевізники стали самі встановлювати тариф, залежно від пасажиропотоку, платоспроможності населення та інших факторів. Деякі вже тоді підвищили ціну за проїзд у прив'язці до 51 коп. за 1 км, але багато (наприклад, Ірпінь, Бровари) залишилися на розрахунку 34 коп. за 1 км. Відтоді зріс долар, подорожчало пальне, запчастини. Нинішнє подорожчання пов'язане з тим, що перевізники просто вирівнялися з іншими районами і "піднялися" з 34 коп. до 51 коп., які були необхідні ще два роки тому. Це не подорожчання – це вихід на той рівень, який просто необхідний для існування".

За словами Павленка, в найближчому майбутньому очікується ще більш серйозне збільшення тарифів на проїзд у приміських маршрутках, пов'язане з підвищенням з 1 січня мінімальної заробітної плати до 3,2 тис. грн. Можливо, тарифи зростуть на 20-25%.