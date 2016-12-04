Через трагедію в Княжичах поліція Києва та області піднята по тривозі - ЗМІ

Зараз по тривозі через інцидент у Княжичах піднято особовий склад поліції Києва та Київської області, пише Обозреватель з посиланням на поінформоване джерело.

Як зазначається, попередня причина інциденту – неузгоджені дії між керівництвом підрозділів поліції.

Читайте такожТрагедія у Княжичах: журналісти показали відео з місця події

За словами співрозмовника, група поліцейських (оперативного підрозділу) вела стеження за бандитами, які цієї ночі пробралися в зазначеному селі в один з будинків з метою пограбування. При цьому в будинку спрацювала сигналізація, на яку в свою чергу відреагувало інший підрозділ поліції (з охоронного підрозділу).

Поліцейські, що прибули на сигналізацію, не розібравшись, затримали двох своїх колег, які стежили за бандитами. Трохи пізніше на місце інциденту також приїхали бійці спецзагону поліції "КОРД".

Через плутанину один з поліцейських (з охоронного відділу) зробив постріл, яким смертельно поранив бійця КОРДу.

КОРД у свою чергу відкрив у відповідь вогонь і вбив двох поліцейських з оперативного підрозділу та двох поліцейських з охоронного підрозділу.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 4 грудня в селищі Княжичі Броварського району під Києвом сталася трагедія, поліцейські помилково перестріляли один одного - загинули 5 осіб.

У МВС відмовилися давати коментарі, заявивши, що справою буде займатися Генпрокуратура.