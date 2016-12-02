Асфальт на сніг: у Київській області ладнають дороги, негода й мороз не стають на заваді (відео)

Перші результати такої роботи вже є в Боярці. Там "поплив" асфальт, укладений лише два дні тому.

"Виглядає покриття тут так, ніби його не ремонтували роками: глибокі, залиті дощем вибоїни. І це не дивно, адже вкладали асфальт, коли на вулиці було -8", - йдеться в сюжеті.

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У міській раді кажуть, що про ремонт на морозі дізналися, коли він розпочався. Зупинити підрядника, який уже отримав гроші з обласного бюджету, не наважились.

А от у Вишневому закінчують ремонт місцевого парку. Місцеві жителі помітили, як асфальт засипають просто в сніг на морозі. Підрядник каже, що для сучасних технологій сніг не перешкода.

Раніше УНІАН повідомляв, що у Києві комунальники, щойно випав сніг, почали вкладати асфальт на Лісовому масиві.