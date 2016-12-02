У березні 2017 року на Подолі запрацює сучасна амбулаторія сімейного типу - Кличко

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, під час інспекції ремонтних робіт у «Центрі первинної медико-санітарної допомоги № 1» Подільського району.

Віталій Кличко нагадав, що на ремонтні роботи, які розпочалися у вересні, було виділено майже 1,5 млн грн. А наступного року для оснащення амбулаторії планується виділити понад 1,4 млн грн.

«Це стара поліклініка, де зараз відбувається ремонт. І вона має стати сучасною. Зміни повинні бути не лише зовнішні, а й в якості надання медичних послуг. Щоб люди, які приходили раніше сюди багато років поспіль, побачили і відчули, що рівень сервісу справді змінюється», – додав він.

Мер зауважив, що сучасна амбулаторія обслуговуватиме як дітей, так і дорослих. До складу амбулаторії входитимуть 10 дільниць за якими закріплені 9 лікарів.

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За словами Кличка, мешканці Подолу зможуть отримати весь спектр медичних послуг, які відносяться до первинного рівня медичної допомоги, включаючи профілактику захворювань або їх виявлення на ранніх стадіях.

Окрім того, додав Київський міський голова, в амбулаторії працюватиме електронна медична система.

При цьому Кличко зауважив, що в результаті пацієнт отримає швидкий пошук і вибір лікаря, запис на прийом онлайн, відсутність черг, доступ до призначень лікаря і миттєві результати аналізів.

«Це зручно і для лікарів, і для киян. Наше завдання – вивести медицину з того незадовільного стану, в якому вона знаходиться, щоб надавати киянам сучасну і якісну медичну допомогу», – додав він.

Водночас Кличко нагадав, що на фінансування медичної сфери наступного року в бюджеті передбачили ще додатково 3,8 млрд грн.