Чиновники Київщини зустрінуть Новий рік на передовій

Про це повідомили в прес-службі Київської обласної державної адміністрації.

Відповідне доручення чиновникам дав голова Київської облдержадміністрації Олександр Горган. Озвучену ініціативу Горгана очільники РДА і мери міст Київщини зустріли з ентузіазмом.

Колону з гуманітарною допомогою очолить Голова Київської обласної державної адміністрації Олександр Горган.

Як передбачається, 23 грудня колона гуманітарної допомоги від кожного району Київщини вирушить до Дніпра, звідки голови РДА доставлять зібрану допомогу у військові частини зони АТО.

Основу вантажу складуть найнеобхідніші на фронті речі – дизельгенератори, запчастини до автомобілів, утеплення для бліндажів, утеплені спальники, сокири тощо. Поїдуть на передову також і вітальні листівки від учнів Київщини.

«Українські солдати мають відчувати підтримку та допомогу, – зазначає Олександр Горган. – Таку ж поїздку, дасть Бог, здійснимо і на Великдень. Щоб напередодні свят підняти бойових дух наших захисників і допомогти їхній перемозі».

Як повідомлялося раніше Київська обласна державна адміністрація одноразово надаватиме допомогу у розмірі 10 тисяч гривень жителям Київщини, які уклали контракт на проходження військової служби.