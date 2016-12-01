Кабмін підтримав ініціативу Києва: рахунки киян за опалення в будинках без лічильників будуть меншими

Учора Кабінет Міністрів України під час чергового засідання підтримав ініціативу міста Києва та затвердив відповідну постанову.

Про це сьогодні під час прес-брифінгу повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

«Механізм, закладений у постанові, забезпечить справедливі суми в рахунках за тепло для киян. Столиця має найвищий показник оснащення житлових будинків теплолічильниками – 90%. Таким чином ми приберемо ту дискримінацію, яка виникає у відношення до 10% будинків без лічильників», - сказав він.

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За його словами, йдеться про будинки, де прилади обліку неможливо встановити з технічних причин, а також будинки, де обладнання викрадене або пошкоджене.

«Ми визначимо середній рівень споживання тепла у багатоповерхівках із лічильниками, який буде застосований для нарахування в аналогічних будинках, де лічильники відсутні», – повідомив Петро Пантелеєв.

Він зауважив, що теплопостачальні організації – ПАТ «Київенерго» та ТОВ «Єврореконструкція» – вже розпочали здійснювати відповідні розрахунки.

«Місто також забезпечить перерахунок платежів, здійснених киянами за послугу, отриману в жовтні 2016 року. Зараз теплопостачальні організації опрацьовують алгоритм і терміни перерахунку», – зазначив заступник голови КМДА.