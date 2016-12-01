У Києві повністю перекрили рух Хрещатиком

Як передає кореспондент УНІАН, рух транспорту, у тому числі громадського, перекрито від Європейської площі до Бесарабської площі.

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Співробітники поліції пояснюють ці обмежувальні заходи проведенням масових акцій у центрі міста.

На даний момент на Хрещатику та на Майдані Незалежності учасників жодних масових акцій немає.

Водночас на сторінці Добровольчого руху ОУН у Facebook розміщено повідомлення: «1 грудня о 17.00 зустрічаємося на Майдані, чекаємо грейдер та організовано рушаємо на Банкову. Фаєри та смолоскипи вітаються На Марші Революції ми обіцяли, що, якщо влада залишиться глухою до нас, нам доведеться говорити голосніше. Тож ми говоримо: 1 грудня. Три роки тому цього дня, який в народі охрестили "Днем провокатора", почався штурм Адміністрації президента".