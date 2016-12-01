Сьогодні у центрі Києва буде обмежено рух транспорту

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, з 6.00 до закінчення заходів буде тимчасово обмежено рух транспортних засобів на вул. Хрещатик (на відрізку від вул. Богдана Хмельницького до будинку № 3 на вул. Хрещатик); вул. Михайлівській (на відрізку від вул. Хрещатик до перетину з вул. Костьольною); вул. Архітектора Городецького, Ольгинській та Інститутській (відрізок від алеї Героїв Небесної Сотні до перехрестя вул. Інститутської із вул. Шовковичною).

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На час проведення заходів буде внесено зміни у роботу маршрутів наземного пасажирського транспорту загального користування, шлях слідування яких проходить вулицями, зазначеними вище.

При цьому у прес-службі КМДА не уточнили, які саме заходи проходитимуть завтра у центрі столиці.