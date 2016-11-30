У КМДА розповіли, що підготували киянам на новорічні свята

Також столична влада цього року посилила й соціальну складову: понад півтори тисячі дітей-сиріт відвідають театралізовані вистави. Про це повідомила заступник голови Київської міської державної адміністрації Ганна Старостенко під час прес-конференції.

"Цього року міська влада підготувала 21 новорічну акцію, покликану зробити різдвяні свята цікавими та неповторними для киян і гостей міста. Зокрема, вперше будуть встановлені тематичні фотозони: біля мерії – на новорічну тематику, на Почтовій площі – 10 стендів із країнами-переможцями "Євробачення", а також фотозони на Софійській площі", – повідомила Старостенко.

Щоб подарувати малюкам новорічну казку, за словами заступника голови КМДА, столична влада підготувала на новорічні канікули 366 тематичних вистав у театрах.

У комунальних кінотеатрах будуть організовані резиденції Святого Миколая зі скриньками побажань. Авторів найкращих побажань нагородять квитками на сеанси у кіно.

Читайте такожНа центральній площі Харкова готуються до Нового року (фоторепортаж)

"Окрім головної новорічної локації, святкові заходи відбудуться на Контрактовій і Поштовій площах, біля київської мерії і на Співочому полі у Печерському ландшафтному парку", – зауважила Старостенко.

За її словами, на Контрактовій площі з 23 грудня до 9 січня проводитиметься фестиваль "Казки старого Подолу" Best Arktik Fest, де виступатимуть народні колективи та зірки української естради.

Напередодні Дня Святого Миколая, 18 грудня, на Співочому полі відбудеться захід "Назустріч Святому Миколаю", під час якого виступлять учасники популярного телевізійного проекту "Фабрика зірок". На дітей чекатимуть цікаві інтерактиви: майстер-класи, написання листів Святому Миколаю, робота аніматорів – героїв українських народних казок. Діятиме фуд-корт із різноманітними стравами у кращих традиціях святкового столу.

Також 7-8 січня на Співочому полі кияни і гості міста зможуть зустріти справжнє українське Різдво разом із учасниками фестивалю "Країна Мрій Різдвяна".