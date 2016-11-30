У Києві в січні на прикладі Подільського району стартує проект розвитку медицини

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час презентації проектів розвитку медицини Києва.

«Коли ми звертаємося до лікаря, ми розраховуємо отримати якісну медичну допомогу. Щойно ми побачили, які нові проекти із застосуванням новітніх технологій втілюватимуться у медичній галузі столиці. Протестували, як працює електронна черга і сервіс із вибору лікаря. Наше завдання – щоби ці проекти якомога швидше почали реалізовуватися і працювати в усіх медзакладах столиці. Щоби кожен киянин пересвідчився, що зміни у медичній сфері відбуваються», – зауважив Кличко.

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Мер зазначив переваги нової електронної медичної системи, яка вже в січні стартує у пілотному режимі в Подільському районі столиці. У результаті пацієнт отримує швидкий пошук і вибір лікаря, запис на прийом онлайн, відсутність черг, доступ до призначень лікаря і миттєві результати аналізів.

«Сучасні технології дають додаткові можливості. Це, зокрема, можливість без черг записатися онлайн до лікаря чи отримати консультацію. Ми беремо найкращі приклади, які працюють у всьому світі, і втілюємо їх у Києві, щоби вони ефективно працювали в нашому місті. І нам допомагають міжнародні організації, фахівці та інвестори», – підкреслив Київський міський голова.

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Мер зазначив, якщо проект ефективно себе зарекомендує, то згодом його поширять на всі райони міста.

«Наше завдання – щоби у Києві надавали якісну і сучасну меддопомогу. Вже є лікарні, де пацієнти не сидять годинами в коридорах, де діє електронна черга. Треба навчити людей користуватися цим сервісом. Це зручно, це економія часу, – зазначив Віталій Кличко. – Ми сьогодні робимо все, щоби сфера медобслуговування в столиці змінювалася. Ми передали 100 нових автомобілів Ford Fiesta медичним установам столиці. Ми знайшли кошти в бюджеті, щоби додатково доплачувати надбавки до зарплати кожному працівнику медичної сфери. І наша позиція – медичні послуги повинні бути доступні для кожного киянина, незалежно від фінансового стану чи статусу», – наголосив мер Києва.