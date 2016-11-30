Наслідки снігопаду: Київ стоїть у 5-бальних заторах

Про це повідомляє сервіс "Яндекс.Пробки".

Великий затор утворився від вул. Л. Курбаса до вул. Борщагівської. "Тягнучка" на мосту Патона в напрямку правого берега.

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Також "тягнеться" з вул. Бажана від Осокорків до Південного мосту. На Троєщині велика пробка від вул. С. Бандери до вул. Генерала Ватутіна.

Так, рух авто практично повністю зупинився на Московському мосту у бік центру міста, пробка тягнеться до Петрівки. Ситуація ускладнюється ДТП.

Нагадаємо, вчора пройшов сільній снігопад.