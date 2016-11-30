Наслідки снігопаду: Київ стоїть у 5-бальних заторах
09:49, 30 листопада 2016Київ
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Вранці 30 листопада за станом на 9:30 рівень заторів у Києві становить 5 балів.
На дорогах утворилися величезні пробки /
Про це повідомляє сервіс "Яндекс.Пробки".
Великий затор утворився від вул. Л. Курбаса до вул. Борщагівської. "Тягнучка" на мосту Патона в напрямку правого берега.
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Також "тягнеться" з вул. Бажана від Осокорків до Південного мосту. На Троєщині велика пробка від вул. С. Бандери до вул. Генерала Ватутіна.
Так, рух авто практично повністю зупинився на Московському мосту у бік центру міста, пробка тягнеться до Петрівки. Ситуація ускладнюється ДТП.
Нагадаємо, вчора пройшов сільній снігопад.
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