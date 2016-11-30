Петиція до влади Києва з вимогою розібрати фасад Театру на Подолі набрала понад 2,7 тисячі підписів

З текстом петиції «Повернути історичний вигляд Андріївському узвозу, який є загальним спадком всього Українського народу. Знести новий фасад театру та зобов’язати поверти історичний вигляд будинку» можна ознайомитись за посиланням.

На даний момент під зверненням до влади стоїть понад 2,7 тис. підписів.

В петиції зазначається, що Андріївський узвіз є загальним спадком всіх українців, візитівкою Києва та всієї України, одним з місць, заради якого туристи їдуть саме до Києва.

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«Він повинен бути збережений у первісному стані, таким, яким він був збудований у 18 столітті. Нові модерністські фасади вщент руйнують його історичну цінність та туристичну привабливість. Право на перебудову має приймати вся громада Києва, а не лише декілька чиновників-хабарників. Вважаю, що новий фасад театру на Подолі має бути знесений, а вулиці має бути повернений історичний вигляд», - йдеться в петиції.

Автор звернення зазначає, що ці роботи мають виконати забудовник та проектувальник.

«Посадові особи, що давали дозвіл на руйнування історичного центру Києва, мають бути притягнуті до кримінальної відповідальності, а наразі усунені з посад», - також вважає автор петиції.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Києві відкрили фасад нової будівлі Театру на Подолі, реконструкція якого викликала неабиякий резонанс.

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Меценатом будівництва виступила корпорація Roshen, яка направила на ці цілі 165 млн 853,5 тис. грн.

Відкриття Театру на Подолі заплановано на весну 2017 року, до Дня театру.

Фасад нового Театру на Подолі викликали хвилю обурення серед киян, оскільки будівля не вписується в архітектурний ансамбль Андріївського узвозу.

Головний архітектор міста Києва Олександр Свистунов вважає, що завершена будівля Театру на Подолі має задовольнити всіх і не викликати дисонансу.

Київський міський голова Віталій Кличко запевняє, що вигляд нової будівлі Театру на Подолі буде доопрацьовано з урахуванням порад фахівців та зауважень громади.