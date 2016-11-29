Київ докладе максимум зусиль для проведення Чемпіонат світу з хокею-2017 на високому рівні - КМДА

Про це повідомила заступник голови Київської міської державної адміністрації Ганна Старостенко під час презентації логотипу й талісману ЧС-2017.

«За словами Нельсона Мандели, спорт має силу змінювати світ. Давайте усі разом, спільними зусиллями, завдяки спорту, зокрема Чемпіонату з хокею, сформуємо позитивний, незабутній образ столиці та країни на весь світ. Київ зі свого боку докладе максимум зусиль, щоб цей вагомий спортивний захід і яскраве шоу відбулося на високому організаційному рівні», – повідомила Ганна Старостенко.

Читайте такожВ Україні вперше відбудеться чемпіонат з хокею серед жіночих команд

Під час заходу було презентовано логотип цьогорічного чемпіонату – тріо козаків із легендарного мультфільму Володимира Дахна, які цього разу об’єдналися в хокейну команду «Крижані легенди». Також у межах презентації було офіційно дано старт продажу квитків на матчі чемпіонату.

Нагадаємо, матчі чемпіонату світу з хокею в Дивізіоні 1А в 2017 році відбудуться в Києві. За право проведення чемпіонату Україна змагалася з Австрією.