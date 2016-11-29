Розенко назвав "одороблом" оновлений театр на Подолі

16:50, 29 листопада 2016
Київ
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Віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко назвав "одороблом" оновлений Київський академічний драматичний театру на Подолі.

Оновлений театр на Подолі. Київ / УНІАН

"Основний аргумент прихильників цього одоробла на Андріївському: ви типу нічого не шарите в архітектурі і в сучасному мистецтві. Але ж такі об'єкти будуються не для невеликої купки "поціновувачів", а для широкого загалу, правда ж?", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

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Він зазначив, що "не є великим знавцем архітектури і сучасних тенденцій в ній. Але якщо не подобається воно мені, просто бридке і незграбне. Хоч в профіль, хоч в анфас, то що я можу зробити?".

Розенко також додав, що сам киянин і бачив театр на власні очі.

Нагадаємо, сьогодні, 29 листопада, в Києві відкрили фасад нової будівлі академічного драматичного театру на Подолі, реконструкція якого викликала великий резонанс.

Відкриття Театру на Подолі заплановано на весну 2017 року, до Дня театру.

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