У Києві відкрили унікальний пункт тестування на ВІЛ

Про це сказав заступник голови КМДА Микола Поворозник під час офіційної церемонії відкриття унікального пункту тестування на ВІЛ AHF Checkpoint.

«Відкриття пункту тестування реалізується в рамках підписаного мером Києва Віталієм Кличком Паризької декларації щодо прискорення дій у подоланні епідемії СНІДу у великих містах для досягнення стратегічних цільових показників ініціативи UNAIDS Fast Track 90-90-90. Таким чином столиця задає приклад регіонам у боротьбі з епідемією ВІЛ/СНІД», – зазначив Поворозник.

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Він зауважив, що завдання міської влади – охопити більше людей тестуванням, діагностикою на ВІЛ, здійснювати профілактичні заходи, допомагати хворим, сприяти та залучати неурядові організації до спільної роботи проти епідемії. Тому відкриття цього пункту – важливий крок до спільної мети у подоланні ВІЛ\СНІДу.

Поворозник власним прикладом показав, що дуже важливо вчасно дізнатися про свій статус, а також пройшов тестування, закликаючи киян також піти на цей важливий крок.

Зауважимо, в основу роботи AHF Checkpoint.kiev покладена особлива модель надання послуг. У рамках реалізації цієї моделі підтримуються практики короткого передтестового групового або індивідуального інформування з наданням клієнтові базової інформації щодо ВІЛ і процедури тестування. Тестування забезпечується виключно на безоплатній основі швидкими тестами з призначенням подальшого лікуванням для ВІЛ-позитивних клієнтів.

Розклад роботи Пункту дозволяє отримати послуги з консультування та тестування на ВІЛ кожного робочого дня з 09:00 до 19:30, у суботу з 11:00 до 19:00.

Окрім консультування й тестування клієнти можуть отримати відповіді на всі питання стосовно безпечного сексуального життя.

Після тестування ВІЛ-позитивний клієнт отримує вичерпну інформацію щодо подальших кроків, які він має здійснити для отримання необхідної медичної допомоги.

ВІЛ-негативним клієнтам надаються консультації щодо безпечних сексуальних практик та інших засобів профілактики, які дозволять зберегти ВІЛ-негативний статус.

Мобільний підрозділ Пункту є його невід’ємною складовою. У задачі мобільного підрозділу входить проведення виїзного тестування на ВІЛ за моделлю AHF для важкодоступних категорій клієнтів. Замовити виїзд Мобільного підрозділу для участі у вуличному тестуванні на ВІЛ можна через електронну форму замовлення на сайті freeHIVtest.org.ua.