Кличко: Театр на Подолі поки не здаватимуть в експлуатацію

Мер зазначив, що в даному випадку є невідповідність нормам. Зокрема, підрядник не врахував рекомендацій містобудівної ради, які стосувалися проекту реконструкції фасаду будівлі. Також проект не був представлений громадськості. А враховуючи, що йдеться про Андріївський узвіз, це необхідно було зробити.

Читайте такожГоловний архітектор: До відкриття Театру на Подолі є час відкоригувати вигляд фасаду

«Архітектурний ансамбль Андріївського узвозу – знакової, історичної вулиці – повинен бути збережений! Без врахування думки фахівців і узгодження з громадськістю, ця будівля не буде здана в експлуатацію. Потрібно доопрацювати зовнішній вигляд будівлі, щоби вона не вибивалася з ансамблю будинків на узвозі, і мають бути враховані рекомендації містобудівної ради», – підкреслив Віталій Кличко.