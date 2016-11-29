Скандальний театр на Андріївському узвозі: головний архітектор обіцяє провести громадські слухання

Головний архітектор міста Києва Олександр Свистунов вважає, що завершена будівля Театру на Подолі має задовольнити всіх і не викликати дисонансу. Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час презентації першої черги будівництва театру.

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Він зауважив, що необхідно буде пройти узгодження з громадою: «Необхідно зняти напругу. Місце дуже відповідальне».

За словами головного архітектора, на містобудівній раді відзначили високу якість виконання та професіоналізм архітекторів, які взялися за цю роботу. Також, сказав він, були нюанси, пов'язані з об'ємом, архітектурними рішеннями завершення, а також щодо пропорцій тих чи інших частин цієї будівлі.

Свистунов повідомив, що обговорюється необхідність провести громадські слухання або громадські обговорення з приводу будівлі театру, аби попрацювати із суспільством і потім повторно розглянути це питання на містобудівній раді.

«У кінцевому результаті, - зазначив він, - ми прийдемо з вами до такої будівлі, яка задовільнить усіх, яка не буде дисонувати, яка буде викликати позитивні емоції на Андріївському узвозі і стане улюбленим місцем киян».

Водночас заступник голови Київської міської держадміністрації Ганна Старостенко зазначила, що за останні 30 років у Києві не відкрили жодного театру.

«І ми дуже хочемо, щоб у Театру на Подолі було своє приміщення. Щоб це був справжній театр, який би був відомий не лише у Києві, не лише в Україні, а й за кордоном. Після цієї історії, я впевнена, що він таким і буде», - сказала вона.

Свистунов зазначив, що на сьогоднішній день внутрішній простір театру є нестандартним, і він є максимально функціональним з можливістю вміщати 260-280 глядачів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Києві відкрили фасад нової будівлі академічного драматичного театру на Подолі, реконструкція якого викликала неабиякий резонанс.

Меценатом будівництва виступила корпорація Roshen.

Відкриття Театру на Подолі заплановано на весну 2017 року, до Дня театру.

Довідка УНІАН. Будівництво об’єкту було розпочато у 2004 р. Перша черга будівництва нового театру включала зведення адміністративної будівлі Театру на Подолі з малим залом для глядачів. Друга черга - новобудову з глядацькою залою майже на 300 місць.

Станом на початок 2006 року було завершено адміністративну споруду з малою сценою і розпочато роботи другої черги об’єкта. Однак через брак коштів роботи були зупинені, здача об’єкту була відкладена.

У 2015 році влада міста повернулась до довгобуду і на проектні роботи об’єкту «Театр на Подолі» передбачили 391 тис. грн. Однак розрахований загальний обсяг фінансування будівництва цього об’єкта становив 81271,1 тис. грн. Було прийнято рішення про залучення меценатських коштів.