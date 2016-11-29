Головний архітектор: До відкриття Театру на Подолі є час відкоригувати вигляд фасаду

Про це під час інспектування відреставрованого Київського академічного драматичного театру на Подолі заявив головний архітектор столиці – директор Департаменту містобудування та архітектури Олександр Свистунов.

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«Містобудівними умовами та протоколом Містобудівної ради визначено, що проект має бути представлений на обговорення, що і буде зроблено – думка експертів та громади має бути врахована. До запланованого відкриття театру (навесні 2017 року) є ще час для того, аби провести цю роботу і виконати коригування фасаду. Ми вдячні меценату за внесок у цей культурно-соціальний проект і, впевнені, що після обговорення з громадськістю та відповідного коригування, театр прикрасить місто і буде служити мешканцям столиці», – сказав Олександр Свистунов.

Нагадаємо, що довгоочікуване відкриття будівлі театру заплановане на весну 2017 року. 30 років Київський академічний драматичний театр існував без власного приміщення. Реконструкція будівлі театру на Андріївському узвозі тривала понад 23 років. Реалізувати проект стало можливим завдяки меценатській програмі та за підтримки Міністерства культури, Київської міської державної адміністрації та Департаменту культури КМДА.

Театр на Подолі стане одним із найсучасніших в Україні, з добре прорахованими функціональними особливостями фойє та вхідної групи, із урахуванням потоків людей тощо. За найкращими технологіями створюються сцена та зала, які будуть оснащені за останнім словом техніки. Вхід до будівлі обладнаний спеціальними під’їздами, підйомниками та відповідними позначеннями. Театр на Подолі стане першим в Україні, який буде обладнано із урахуванням потреб людей із особливими потребами.

«Тридцять років театр орендував різноманітні сцени, здебільшого так само на Подолі. Колектив із успіхом виступав в Україні, гастролював від Європи до Америки, а найближчим часом матиме змогу дарувати людям мистецтво та приймати гостей вже у своєму театральному домі. Сценічний простір дозволить нам приймати на гастролі практично будь-який іноземний колектив і втілювати наші найскладніші творчі задуми», – розповів засновник та керівник театру, народний артист України, лауреат національної премії імені Тараса Шевченка Віталій Малахов.