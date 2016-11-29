Журналісти дізналися, як кияни відреагували на появу "чорного" театру-"крематорію" на Подолі (відео)

13:40, 29 листопада 2016
Київ
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Поява у Києві чорної квадратної триповерхової будівлі біля старих історичних викликала неабияке обурення громадськості. 

Реконструйований театр вже встигли охрестити будинком-монстром, крематорієм, енергоблоком та навіть труною.

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Металева коробка, мовляв, геть не вписується в ансамбль старовинної вулиці.

"Побудоване на Андріївському узвозі називається ВАФ (велика архітектурна форма). Біда на Андріївському узвозі. Плакати хочеться", - такими повідомлення рясніють соцмережі.

Сам архітектор Дроздов реакцією киян здивований.

У свою чергу директор театру скандал довкола будівлі вважає даремним.

Натомість столичні архітектори називають такі проекти повним крахом і фіаско містобудівництва. 

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