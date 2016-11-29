Журналісти дізналися, як кияни відреагували на появу "чорного" театру-"крематорію" на Подолі (відео)

Поява у Києві чорної квадратної триповерхової будівлі біля старих історичних викликала неабияке обурення громадськості.

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