У Київраді представил проект бюджету-2017 з доходами та видатками обсягом майже 37 млрд грн

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час виступу на розширеному засіданні бюджетної комісії Київради за участю громадськості столиці, передає проес-служба КМДА.

"Цього року ми вже втретє презентуємо проект бюджету Києва громадськості. Ми робимо це, щоб ухвалити його відкрито, після публічного обговорення. Щоб врахувати зауваження, посилити напрями, які кияни вважають найважливішими. І щоб виконання головного фінансового документу столиці і надалі було під контролем киян", – зазначив Кличко.

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Він підкреслив, що бюджет столиці на наступний рік київська влада планує збільшити у порівнянні з цьогорічним.

"І закладаємо його в межах майже 37-ми мільярдів гривень – 36 мільярдів 778 мільйонів гривень", – зазначив Київський міський голова

Мер столиці нагадав, що бюджет міста на 2016-й рік Київрада передбачала на рівні 27 млрд грн, але перевиконала його майже на 30 відсотків.

Київський міський голова зазначив, що, незважаючи на державну субвенцію, коштів якої завжди не вистачає, столична влада закладає додаткове фінансування на охорону здоров’я та освіту.

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"Галузь охорони здоров’я столиці додатково отримає 3,7 млрд грн. А на потреби освіти в Києві будуть додатково спрямовані 2,8 млрд грн", – наголосив Кличко.

Він також зазначив, шо будуть збільшені в наступному році і капітальні видатки.

"Я думаю, всі кияни і гості столиці в цьому році помітили куди, зокрема, ми спрямовували ці кошти. Наприклад, у Києві капітально відремонтували понад 80 доріг ( більше 200-от км) і в наступному році ми продовжимо вкладати кошти в інфраструктуру столиці. У програмі соціально-економічного розвитку загалом на капітальні видатки заплановано понад 5 мільярдів гривень. У порівнянні з початком 2016-го ці статті передбачали 2 мільярди. Але, за рахунок додатково залучених коштів, ми їх збільшили. Сподіваємося збільшити і в наступному році", – зазначив Кличко.

Він зауважив, що громада теж залучена до формування бюджету і може пропонувати свої проекти.

"Ми втілюємо так званий «Бюджет участі», на який в бюджеті столиці пропонується виділити 50 мільйонів гривень. Це – гроші на проекти, які запропонують для міста кияни", – зазначив мер Києва.

При цьому Кличко зауважив, що 1-го грудня проект бюджету Києва на 2017 рік розгляне депутатський корпус, який теж вноситиме свої зауваження та пропозиції.

Крім того, мер столиці розповів, що столична влада презентує не тільки свої плани, а й звітує за результатами їх виконання.

"Ми, уже за підсумками двох попередніх років, робили річний звіт міста Києва. У ньому надається об’єктивна та зрозуміла інформація про діяльність КМДА, про соціально-економічні показники розвитку міста; про результати виконання бюджету Києва та про фінансово-економічні результати діяльності комунальних підприємств і бюджетних установ столиці. Звіти опубліковані на сайті КМДА і всі можуть з ними ознайомитися. Буде опублікований і звіт за 2016-й рік", – зазначив Кличко.