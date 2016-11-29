Директор "Театру на Подолі" розповів, як меценати вплинули на проект будівлі
Директор та художній керівник "Театру на Подолі" Віталій Малахов каже, що нова будівля театру, яка була презентована сьогодні, нижча на два метри, ніж передбачалося старим проектом.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам, відповідаючи на запитання щодо змін у попередньому проекті будівництва перед презентацією першої черги будівлі театру сьогодні на Андріївському узвозі.
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"Старий проект був вищим майже на два метри. І коли зараз говорять про те, що він закриває частину гори, - він став нижчий, ніж планувався", - сказав Малахов.
Крім того, він додав, що "чорного фону (мається на увазі колір частини фасаду будівлі — УНІАН) було стільки ж, скільки й зараз, просто він був закритий якийсь, з якоюсь ліпниною, і взагалі, бутафорією".
Малахов також зауважив, що у новому театрі буде більша кількість місць та більша сцена, яка тепер має розмір "10 на 10".
"Це класична європейська сцена, яка дозволить нам приймати іноземні колективи на хорошій сцені з хорошим освітленням і з хорошою музикою", - додав він.
На уточнювальне запитання, коли було вирішено змінити проект будівлі театру, Малахов відповів, що це був проект від 2006 року, який повністю застарів.
"А вирішили змінити, коли знайшовся меценат", - додав він і зауважив, що це відбулося у 2015 році.
Як повідомляв УНІАН, поширені в соцмережі фото фасаду нової будівлі Театру на Подолі викликали хвилю обурення серед киян, оскільки споруда не вписується в архітектурний ансамбль Андріївського узвозу.
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Меценатом будівництва Театру на Подолі є корпорація Roshen, яка направила на ці цілі 165 млн 853,5 тис. грн. Це буде єдиний в Україні театр, до якого зможуть ходити люди з обмеженими можливостями.
Довідка УНІАН. На початку листопада у КМДА заявили, що відкриття академічного драматичного театру на Подолі відбудеться навесні 2017 року, до Дня театру.
Будівництво об’єкту було розпочато у 2004 р. Перша черга будівництва нового театру включала зведення адміністративної будівлі Театру на Подолі з малим залом для глядачів. Друга черга Театру на Подолі - новобудову з глядацькою залою майже на 300 місць.
Станом на початок 2006 року було завершено адміністративну споруду з малою сценою і розпочато роботи другої черги об’єкта. Однак через брак коштів роботи були зупинені, здача об’єкту була відкладена.
У 2015 році влада міста повернулась до довгобуду і на проектні роботи об’єкту "Театр на Подолі" передбачили 391 тис. грн. Однак розрахований загальний обсяг фінансування будівництва цього об’єкта становив 81271,1 тис. грн. Було прийнято рішення про залучення меценатських коштів.