Директор "Театру на Подолі" розповів, як меценати вплинули на проект будівлі

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам, відповідаючи на запитання щодо змін у попередньому проекті будівництва перед презентацією першої черги будівлі театру сьогодні на Андріївському узвозі.

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"Старий проект був вищим майже на два метри. І коли зараз говорять про те, що він закриває частину гори, - він став нижчий, ніж планувався", - сказав Малахов.

Крім того, він додав, що "чорного фону (мається на увазі колір частини фасаду будівлі — УНІАН) було стільки ж, скільки й зараз, просто він був закритий якийсь, з якоюсь ліпниною, і взагалі, бутафорією".

Малахов також зауважив, що у новому театрі буде більша кількість місць та більша сцена, яка тепер має розмір "10 на 10".

"Це класична європейська сцена, яка дозволить нам приймати іноземні колективи на хорошій сцені з хорошим освітленням і з хорошою музикою", - додав він.

На уточнювальне запитання, коли було вирішено змінити проект будівлі театру, Малахов відповів, що це був проект від 2006 року, який повністю застарів.

"А вирішили змінити, коли знайшовся меценат", - додав він і зауважив, що це відбулося у 2015 році.

Як повідомляв УНІАН, поширені в соцмережі фото фасаду нової будівлі Театру на Подолі викликали хвилю обурення серед киян, оскільки споруда не вписується в архітектурний ансамбль Андріївського узвозу.

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Меценатом будівництва Театру на Подолі є корпорація Roshen, яка направила на ці цілі 165 млн 853,5 тис. грн. Це буде єдиний в Україні театр, до якого зможуть ходити люди з обмеженими можливостями.

Довідка УНІАН. На початку листопада у КМДА заявили, що відкриття академічного драматичного театру на Подолі відбудеться навесні 2017 року, до Дня театру.

Будівництво об’єкту було розпочато у 2004 р. Перша черга будівництва нового театру включала зведення адміністративної будівлі Театру на Подолі з малим залом для глядачів. Друга черга Театру на Подолі - новобудову з глядацькою залою майже на 300 місць.

Станом на початок 2006 року було завершено адміністративну споруду з малою сценою і розпочато роботи другої черги об’єкта. Однак через брак коштів роботи були зупинені, здача об’єкту була відкладена.

У 2015 році влада міста повернулась до довгобуду і на проектні роботи об’єкту "Театр на Подолі" передбачили 391 тис. грн. Однак розрахований загальний обсяг фінансування будівництва цього об’єкта становив 81271,1 тис. грн. Було прийнято рішення про залучення меценатських коштів.