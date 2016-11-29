Киянам показали фасад скандального театру на Андріївському узвозі (відео)

Сьогодні в Києві на Андріївському узвозі відкрили фасад нового Театру на Подолі, який викликав хвилю полеміки в соцмережах.

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Як повідомляє кореспондент ТСН, частина тих, хто прийшов до відкриття вітали оновлення оплесками, проте були й незадоволені. Група людей разом з представником партії "Свобода" Ігорем Мірошниченком вигукували "Ганьба".

Як відомо, нове приміщення театру на Андріївському узвозі виявилося в центрі жорсткої полеміки в соцмережах. Багато киян наполягають, що такого жаху і несмаку не може бути на вулиці, яка є туристичною візитівкою України. Перехожі зізнаються, що від побаченого їм хочеться плакати, а будівлю називають будинком-монстром, крематорієм, енергоблоком і навіть труною. Люди кажуть, що квадратну коробку з металу видно здалеку і з різних ракурсів – і вона ріже око, тому що зовсім не вписується в ансамбль старовинної вулиці. На це звертають увагу навіть іноземці, які вперше відвідують Київ.

Спроектувати театр кілька років тому замовили команді харківського архітектора Олега Дроздова. Він здивований скандалу. "Ми доклали всіх зусиль, щоб м'яко увійти в контекст, наскільки це можливо. Інший момент, що сам об'єкт дуже великий для Андріївського. Якщо ви подивіться, невеликі театри в будь-якому місті, як храми, домінують над містом", - говорить він. І додає, що метал через кілька років поміняє колір і стане сіро-зеленим, під старовину.