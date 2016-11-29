Киян обурив зовнішній вигляд нового театру на Подолі (відео)

Поява чорної квадратної триповерхової будівлі коло старих історичних обурила громадськість, йдеться в сюжеті ТСН.

Кияни наполягають, що такого жаху і несмаку не може бути на вулиці, що є туристичною візитівкою України. Перехожі зізнаються, що від побаченого їм хочеться плакати, а споруду називають будинком-монстром, крематорієм, енергоблоком та навіть труною. Люди кажуть, що квадратну коробку з металу видно здалеку та з різних ракурсів – і вона ріже око, бо геть не вписується в ансамбль старовинної вулиці. На це звертають увагу навіть іноземці, які вперше відвідують Київ.

Читайте такожКМДА закликає киян активніше обговорювати стратегію розвитку столиці

"Вона не дуже підходить до будинків, що її оточують, до території та архітектури. Я маю на увазі, тут так чудово – кольори, різні деталі, все дихає історією та культурою, а це не так щоб дуже… Виглядає як несмак", - зізнається туристка з Амстердаму.

Зробити театр кілька років тому замовили команді харківського архітектора Олега Дроздова. Він скандалом здивований. "Ми доклали всіх зусиль, щоби м'яко ввійти в контекст, наскільки це можливо. Інший момент, що сам об'єкт дуже великий для Андріївського. Якщо ви подивитеся, невеликі театри в будь-якому місті, як храми, домінують над містом", - каже він. І додає, що метал за кілька років поміняє колір і стане сіро-зеленим, під давнину.

Даремним називає скандал і директор театру – нове приміщення йому подобається. "Що стосується зовнішнього вигляду, то він не дороблений. По-друге, я взагалі вважаю, що про це мають судити спеціалісти", - каже він.

Читайте такожВ Києві розпочалися роботи по консервації садиби Мурашка

Натомість спеціалісти, столичні архітектори, називають такі проекти повним крахом і фіаско містобудівництва. Та попри це, церемонія відкриття фасаду відбудеться вже у вівторок. А театр буде готовий приймати відвідувачів у квітні.

Раніше УНІАН повідомляв, що архітектори, які готували реконструкцію незавершеного будівництва театру на Подолі в Києві, опублікували проект у відкритому доступі.