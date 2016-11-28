КМДА закликає киян активніше обговорювати стратегію розвитку столиці

​Станом на сьогодні є 129 коментарів і пропозицій до проекту Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року. Про це під час прес-брифінгу повідомив керівник апарату КМДА Володимир Бондаренко.

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Керівник апарату КМДА закликав киян активніше залучатися до обговорення нової редакції Стратегії розвитку міста Києва, проект якої оприлюднено на офіційному веб-порталі Київської міської державної адміністрації.

«Я закликаю усіх, і особливо тих, хто звик критикувати місто у мережі Facebook, долучатися до обговорення проекту та вносити свої пропозиції», – зауважив Володимир Бондаренко.

Нагадаємо, що долучитися до обговорення Стратегії можна до 30 листопада 2016 року, надіславши пропозиції, зауваження та доповнення до цього стратегічно важливого документу. До обговорення запрошуються також науковці, фахівці, представники професійних і громадських об’єднань.

«Сьогодні є унікальний шанс об’єднатися навколо пріоритетів розвитку міста на найближчі десять років. Це наше місто, нам тут жити», – підкреслив керівник апарату КМДА.

Проект Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року в новій редакції розміщено тут. Онлайн-форма для громадського обговорення - тут.

Довідково.

Столиця має затверджену в 2011 році Стратегію розвитку міста Києва до 2025 року, але необхідність її актуалізації продиктована викликами нового часу та прийняттям нових загальнодержавних стратегічних документів, а саме:

• Закону України «Про засади державної регіональної політики»;

• Стратегії сталого регіонального розвитку «Україна – 2020», схваленої Указом Президента від 12.01.2015 № 5/2015;

• Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 № 932;

• Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 № 385.

Враховуючи реалії та проблеми сьогодення, необхідно створити умови для подальшого зростання економіки міста та, найголовніше, – забезпечення сталості цього росту. А це, в свою чергу, неможливо без перегляду політики міста на стратегічному рівні.

Саме тому за участю експертів програми UK–UA «Підтримка реформ в Україні» розпочато роботу з розробки нової редакції Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року.

На цьому етапі було створено тимчасову робочу групу, до роботи якої було залучено біля 200 провідних експертів, аналітиків, науковців, депутатів Київради, державних діячів, активістів громади міста, проведено 40 спільних консультацій за відповідною тематикою, за результатами яких підготовлено проект Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року у новій редакції.

До 2025 року місто Київ має наблизитися до рівня розвинутих європейських столиць за станом економічного розвитку та комфортом життя мешканців, ВРП на душу населення.

Нова редакція Стратегії закладе якісний фундамент для розвитку Києва та підвищення добробуту його мешканців.