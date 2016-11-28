Скандальна реконструкція на Андріївському узвозі в Києві: будівля мала "розчинитися в зелені пагорба" (проект)

Архітектори, які готували реконструкцію незавершеного будівництва театру на Подолі в Києві, опублікували проект у відкритому доступі.

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"Істотно змінився функціональний характер будівлі, перетворюючи театр із "палацу" в "місце для всіх"... Значно спростилося взаємодія між самим простором театру, відвідувачами і містом. незмінним залишився тільки обсяг колосника і сцени", - стверджують автори проекту.

Відзначається, що новий фасад зі старої, повторно використовуваної цегли "повертає втрачену парцеляцію та об'єм у масштабі вулиці". При цьому "всі великі технічні елементи, властиві театру, поміщені в просуннутий вглиб об'єм, облицьований фальцевим металом".

За задумом, будівля "розчиняється в зелені пагорба, біля підніжжя якого вона знаходиться".

В історичному центрі Києва, на Андріївському узвозі завтра, 29 листопада, відбудеться відкриття реконструйованої будівлі муніципального театру, проте жителі столиці обурюються з-за нового виду вулиці після будівництва. а саме будівлею порівнюють з "крематорієм".