У Києві загасили пожежу в підземному електроколекторі

На території однієї з ТЕС зайнявся потужний високовольтний кабель у підземному колекторі, повідомляє ТСН.

На дозвіл почати ліквідацію вогню пожежники чекали 2,5 години. Лише коли "Київенерго" перемкнуло всю напругу на інші потужності та знеструмило дроти, вогнеборці приступили до роботи. Для цього їм довелося спускатися під землю.

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Рятувальники звітують, що постраждалих від пожежі немає. Однак у частині прилеглих будинків таки зникло світло.

Наразі говорити про причини пожежі ніхто не береться. Фахівці лише твердять, що столичні електричні мережі регулярно тестують і якихось натяків на небезпеку досі не було.

Як повідомляв УНІАН, у Києві загорівся підземний електричний колектор, у десятках будинків на час гасіння пожежі припинили подачу електроенергії.

Причини займання остаточно невідомі. Попередньо це або пошкодження кабелю, або коротке замикання, або інша причина, яку зможуть встановити пожежники під час гасіння вогню.