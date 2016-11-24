У столиці зареєстрували вірус грипу А Гонконг Н3N2

Про це повідомив заступник голови КМДА Микола Поворозник.

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«За 46 тиждень епідемічного сезону захворюваності на грип і гострі респіраторні вірусні інфекції 2016-2017 роки зареєстровано 17 852 хворих на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції. Із них 12 091 дитина віком до 17 років. Показник захворюваності на 100 тисяч населення міста склав 614,2 та перевищив показник захворюваності минулого тижня на 6,2%. Проте захворюваність на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції у столиці на 13% нижче епідемічного порогу для даного тижня», – сказав Микола Поворозник.

За його словами, серед захворілих госпіталізовано 95 осіб, у тому числі 64 дитини. Найбільший відсоток захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції реєструється серед дітей у віковій групі від 0 до 4 років (48,1%).

«Відповідно до даних Всесвітньої організації охорони здоров’я до груп ризику щодо несприятливих наслідків грипу належать особи старше 65 років; діти до трьох років; пацієнти з хронічними захворюваннями легень або серцево-судинної системи. Наголошую, при появі таких симптомів як температура, кашель, нежить, біль у горлі та м’язах негайно звертайтесь до лікаря, ретельно виконуйте його призначення, максимально обмежте контакти з оточуючими. І ні в якому разі не займайтеся самолікуванням!», – закликав заступник голови КМДА Микола Поворозник.