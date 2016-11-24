Київ готовий до предметного діалогу з потенційними інвесторами в питанні енергозбереження – КМДА

І міська влада формує прозорі умови для роботи інвесторів у цих сферах. Таку думку вислови заступник голови КМДА Петро Пантелеєв під час Інвестиційного форуму міста Києва.

«У питанні енергозбереження Київ зробив надзвичайно важливий крок – дав старт виконанню 15-ти енергосервісних договорів (ЕСКО-контракти) у закладах бюджетної сфери. Це найбільш оптимальна модель залучення інвестицій у енергоефективність будівель. Оскільки наразі споживання енергії будівлями в Україні на порядок вище, аніж в країнах Європи, і ми прагнемо наблизити наші реалії енергоспоживання до європейських саме завдяки масштабному впровадженню ЕСКО-договорів», – сказав він.

Заступник голови КМДА зауважив, що нагальним питанням для повноцінного розвитку міста є модернізація інфраструктури.

«Об’єкти теплового та водопровідного господарства столиці потребують глибинного технічного переоснащення. Київ має намір впровадити принципово нову модель управління тепловими активами Києва, яка базуватиметься на впровадженні енергоощадних технологій і зниженні виробничих затрат», – зазначив Петро Пантелеєв.

Він підкреслив, що за кожним ключовим напрямом місто розробило комплекс заходів, і сьогодні столиця готова вести предметний діалог із потенційними інвесторами.

Зокрема, в рамках форуму були презентовані наступні проекти:

голови правління – генерального директора ПАТ «АК «Київводоканал» Дмитра Новицького щодо очистки водопровідної води у столиці;

заступника директора Департаменту житлово-комунальної інфраструктури КМДА Олени Малежик щодо управління тепловими активами міста;

директора КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва» Дмитра Науменка та представника Олексія Корчміта ТОВ «Київ-ЕСКО» щодо впровадження ЕКСО-механізму в столиці;

директора КП «Київкомунсервіс» Євгена Русіна, що стосувалися питання переробки сміття та створення сміттєпереробних потужностей.