Кличко: Сьогодні для інвесторів у Києві "час можливостей"

“У нас багато пропозицій для інвесторів в різних сферах: від маленьких проектів з інвестиціями у декілька десятків тисяч доларів до глобальних інфраструктурних, таких як, наприклад, Подільсько-Воскресенський міст. Це проекти в сфері транспорту, медицини, переробки сміття та багатьох інших галузях”, - зазначив Віталій Кличко.

Він підкреслив, що столична влада гарантує кожному інвестору чіткі прозорі правила ведення бізнесу.

“Тут на форумі присутні представники багатьох компаній, фінансових організацій, посольств. З кожним ми готові працювати, щоби реалізовувати їх ідеї щоб вони створювали в столиці робочі місця і платили податки в бюджет міста. Я сказав інвесторам, що зараз для них у Києві “time of opportunities” – “час можливостей”. Економіка Києва оздоровлюється, виробництво зростає, надходження до бюджету - також. І можу сказати, зацікавленість у інвесторів є”, - зазначив Віталій Кличко.

На Інвестиційному форумі Києва присутні близько 400 учасників з 45 країн світу, серед яких представники дипломатичних місій, міжнародних фінансових організацій і фондів, торгових палат, іноземного бізнесу, а також української влади.