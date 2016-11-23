Прокуратура Києва судиться за Гостинний двір

Прокуратура міста Києва подала апеляцію до суду з вимогою повернути Гостинний двір на Подолі у власність держави. Про це повідомили у прес-службі відомства.

Зазначається, що позов пред’явили у зв’язку з тим, що орендар не виконав своїх зобов’язань зі збереження пам'ятки, чим створив загрозу її руйнації.

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"Прокуратура Києва оскаржує в апеляційному порядку рішення Господарського суд, який відмовив регіональному відділенню Фонду держмайна у Києві у задоволенні позову про розірвання договору оренди будівлі "Гостинного двору" на Контрактовій площі, яка є пам’яткою архітектури місцевого значення", - йдеться в повідомленні.

Розгляд скарги Прокуратури відбудеться 28 листопада у Київському апеляційному господарському суді.

Нагадаємо, Гостинний двір було виведено із списку пам’яток архітектури у 2011 році, а у 2012-му пКиїврада передала "Укрреставрації" в оренду на 5 років земельну ділянку під Гостинним двором для проведення реконструкції.