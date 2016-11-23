Кличко : "Ми створюємо комфортні умови для кожного інвестора"

"Тут зібралися провідні іноземні та українські економісти, державні діячі, представники українського та міжнародного бізнесу, міжнародних фінансових організацій та фондів. Саме тому учаcть у Форумі – це нагода і можливість провести плідну дискусію щодо можливостей та перспективності інвестування в Київ та про ефективний і успішний розвиток нашого міста", - зазначив Віталій Кличко.

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Мер підкреслив, що незважаючи на загальну складну політичну ситуацію в країні, у Києві вдалося стабілізувати економічну і фінансову ситуацію. "Київ - це привабливе місто. Місто, в яке потрібно інвестувати. 2 роки тому ми отримали Київ з боргом у 24 млрд грн. Незважаючи на складу ситуацію, ми зменшили наш зовнішній і внутрішній борг до 13,5 млрд грн. Це позитивний сигнал, це означає, що економіка нашого міста оздоровлюється", - наголосив Віталій Кличко.

Він також відзначив, що надходження до бюджету столиці в 2015 році збільшилися на 30%. "А за підсумками трьох кварталів цього року надходження до бюджету становили на 4 млрд більше, ніж передбачалося. Очікуємо, що за підсумками року перевищення запланованих надходжень до бюджету складатиме більше 5 млрд грн", - зазначив Віталій Кличко.

Мер наголосив, що Київ - це надійний партнер і столична влада робитиме все, щоби кожному інвестору було легко і комфортно вести бізнес в українській столиці. "Кожен інвестор повинен знати, що його інвестиції захищені. І я говорив і повторю, що готовий бути "бодігардом" для кожного іноземного інвестора, який вкладатиме гроші в Київ, допомагатиме розвивати інфраструктуру, який буде створювати робочі місця і платити податки", - наголосив Віталій Кличко.

Київський міський голова також відзначив, що за підтримки уряду Великої Британії було розроблено нову редакцію Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року."Основною стратегічною метою довгострокового розвитку Києва є підвищення якості життя і комфорту мешканців столиці. Зрозуміло, що це потребує розвитку економічної бази, що неможливо без створення сприятливих умов для бізнесу та інвесторів. Власне створенню таких умов і приділена значна увага у новій редакції Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року", - відзначив мер столиці.

Він зауважив, що у багатьох розділах Стратегії містяться ініціативи, які будуть цікавими для інвесторів. Це, зокрема, потенційні проекти в сферах житлово-комунального господарства, енергоефективності, транспорту, культури.

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Мер також відзначив, що до розробки нової редакції Стратегії залучили близько 200 експертів, аналітиків, науковців, депутатів Київради, державних діячів, бізнесменів, активістів та громади міста в цілому. "Сьогодні Київ відкритий для підприємців та інвесторів! Ми запрошуємо усіх до співпраці та гарантуємо всебічну підтримку тим, хто долучиться до розвитку нашого міста, до запровадження інновацій, створення нових робочих місць", - наголосив Віталій Кличко.

Інвестиційний форум міста Києва – це міжнародний захід економічного характеру, мета якого - продемонструвати прозорість роботи міської влади і представити економічний та інвестиційний потенціал української столиці. І головне – залучити інвестиції для розвитку міста.

Програмою Форуму передбачено проведення панельних дискусій щодо інвестування і розвитку Києва та презентації проектів у сферах інфраструктури, енергозбереження, ІТ-технологій, соціальної сфери, промисловості і нерухомості.

Також під час Форуму представники українського бізнесу матимуть змогу представити свої проекти та провести переговори з потенційними іноземними інвесторами щодо спільної діяльності.

На Форумі присутні близько 400 учасників, зокрема понад 20 послів іноземних держав