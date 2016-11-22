Патрульні поліцейські Києва пройдуть безкоштовний курс навчання англійської мови

Безкоштовний курс навчання англійської мови за найвищими міжнародними стандартами пройдуть 600 патрульних поліцейських.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко.

"Нова поліція - це не тільки нова уніформа і нові автівки, це насамперед новий сервіс для всіх, хто потребує допомоги. І володіння іноземними мовами, зокрема англійською, - це одна з ключових складових професійної роботи нової поліції", - наголосив Віталій Кличко.

Мер відзначив, що столична влада ініціювала та вже раніше запровадилиа курси Capital English for Police для Служби 102, а згодом – вивчення англійської для прикордонників в аеропортах "Бориспіль" і "Жуляни". "Минулого року наше місто відвідало 1,5 млн туристів, і це тільки початок. Київ має величезний туристичний потенціал. Наступного року у нас відбудеться "Євробачення", чемпіонат світу з хокею, ще через рік ми проведемо фінал Ліги Чемпіонів. І ми робимо наше місто гостинним та комфортним для кожного хто тут живе і хто приїжджає в столицю", - відзначив Київський міський голова.

Водночас посол Сполучених Штатів Америки Марі Йованович відзначила, що англійська - це мова бізнесу, науки, дипломатії, а віднедавна - ще і мова провоохоронців. "Кожного року Україну відвідують мільйони гостей з-за кордону для ведення бізнесу, відпочинку, відвідування родин. І дуже багато гостей не спілкуються українською. Тож мета програми - допомога гостям з-за кордону, - зауважила посол. - Ця програма також допоможе у співпраці українським поліцейським з правоохоронцями з Європи та інших країн", - зазначила Марі Йованович.

У свою чергу посол Великобританії в Україні Джудіт Гоф розповіла, що до проекту будуть залучені 14 викладачів Британської Ради, які протягом 7 місяців навчатимуть столичних поліцейських англійській мові. І відзначила, що програма курсів розроблена спеціально для правоохоронців, тож поліцейські насамперед вивчатимуть такі теми як: опис людей, транспортних засобів, орієнтування у місті тощо.

Проект безкоштовних курсів англійської мови Capital English запустили у Києві у вересні 2015 року за ініціативи Віталія Кличка. Відтоді курси англійської пройшли більше 6 тисяч киян. Згодом проект розповсюдили на службу 102, прикордонників в аеропортах "Бориспіль" і "Жуляни.