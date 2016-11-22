У Володимирському соборі вшанували афонську ікону Божої Матері "Скоропослушниця"

На Святій Горі Афон є чимало святинь, серед яких чудотворна ікона Божої Матері «Скоропослушниця» або «Найчутливіша». Знаходиться вона в монастирі «Дохіар», проте один з її чудотворних списків вже понад 5 років перебуває у Володимирському патріаршому кафедральному соборі – в 2012 році його написали монахи “Дохіару” та за сприяння мецената Андрія Мацоли передали до собору.

22 листопада – День вшанування афонського чудотворного образу Божої Матері. На честь свята Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет разом з Патріаршим намісником, митрополитом Переяслав-Хмельницьким та Білоцерківським Епіфанієм та іншими архієреями звершив Божественну літургію у Володимирському соборі. Під час богослужіння частина молитов та піснеспівів була виконана грецькою мовою.

Наприкінці Святійший Патріарх Філарет звернувся до вірян із Першосвятительським словом, наголосивши: «Божа мати допомагає всім, хто молиться з вірою. Вона допомагає нам і тепер. Багато людей молилося і молиться перед її іконами і отримують допомогу: виліковуються від невиліковних хвороб. Чудо це, чи не чудо? Чудо», – сказав Патріарх Філарет.

Появу ікони Пресвятої Богородиці "Скоропослушниця" старці Дохіарського монастиря відносять до часів св. Неофіта, засновника обителі в Х ст. Але своє ім'я, відоме нам і сьогодні, образ отримав тільки через сім сотень років. За переказами, Божа Матір вимовила, що ікона її з цієї пори іменуватиметься Скоропослушницею, бо "швидку всім, хто молиться до неї, буду являти милість і виконання прохань". Таким чином, це єдина серед сотень ікон Богородиці, ім'я якій дала сама Пресвята Владичиця.

З часу явлення чудодійної сили ікони Богоматері «Скоропослушниця» з числа монастирської братії обирається благоговійний і досвідчений монах-просмонарій, який постійно знаходиться біля образу і звершує вранці і ввечері молебні. Крім цього, ввечері кожного вівторка і четверга перед чудотворною іконою братія монастиря Дохіар виконує особливий спів Богородиці «параклісіс» – під час нього твориться молитва за здоров’я усіх православних християн та за мир у всьому світі. Монахи безперестанно наглядають за лампадами, які висять перед чудотворним ликом Богородиці, щоб їхнє світло ніколи не загасало.

Перед іконою та її списками віряни моляться за духовне прозріння, під час різних хвороб, за дітей і сиріт. Просять за все, що є добре і благе, та принесе користь ближньому.