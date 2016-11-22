У Києві сьогодні закрили для проїзду частину Кільцевої дороги

У столиці сьогодні, 22 листопада з 7:00 до 23:00 рух на одній з ділянок Кільцевої дороги буде обмежено.

Про це повідомили у прес-службі "Київавтодору".

Зокрема, повністю перекрито буде з'їзд з Кільцевої на проспект Академіка Глушкова (на виїзді з міста) у зв’язку з капітальним ремонтом транспортної розв’язки на Одеській площі.

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Об'їхати цю ділянку можна через шляхопровід на Одеській площі, йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вчора, 21 листопада, рух транспорту на центральних вулицях міста було заборонено у зв’язку із проведенням заходів до Дня гідності і свободи.

Крім цього у Києві були внесені відповідні зміни у роботу маршрутів наземного пасажирського транспорту загального користування, шлях слідування яких проходить вулицями, на яких діяли обмеження. Окрім того, для уникнення скупчення людей, заплановано закриття входу та виходу зі станції метро «Хрещатик» до вулиці Інститутська.