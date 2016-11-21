Кличко доручив головам районів та департаменту транспорту перевірити нічні паркувальні майданчики у Києві

Про це Віталій Кличко заявив під час засідання Антикорупційної ради, передає прес-служба мера.

Кличко залишився незадоволений звітом керівника КП «Київтранспарксервіс» Артема Шамрая та зазначив, що у сфері паркування столиці досі присутня корупційна складова, а місто недоотримує в бюджет значні суми грошей. «Ми можемо довго заслуховувати звіти, але очевидно, що корупційна складова у сфері паркування у столиці залишається. Тому я даю завдання кожному главі району Києва, департаменту транспортної інфраструктури перевірити нічні парковки: з'ясувати скільки реально там паркомісць, скільки автівок паркується і скільки вони реально сплачують коштів. Це не завдання мера перевіряти парковки міста, але мені доведеться особисто зайнятися цим питанням. На наступному засіданні Антикорупційної ради я надам звіт про те, скільки коштів бюджет міста може отримати з кожної парковки. І ця інформація і буде реальним звітом на тему реформування сфери паркування у столиці», - наголосив Кличко під час засідання.

Після цього, зазначив Кличко, Антикорупційна рада повинна зробити висновок щодо ефективності 8-місячної роботи "Київтранспарксервісу" та його керівника. «Хочу вам сказати, що у мене були набагато більші очікування, коли ви виграли конкурс та обійняли посаду керівника «Київтранспарксервісу». І я незадовільно оцінюю вашу роботу у напрямку вирішення питання з паркуванням. Тому мені особисто доведеться вирішити це питання і відзвітувати вже під час наступного засідання Антикорупційної ради», - зазначив Кличко, звертаючись до керівника «Київтранспарксервісу» Артема Шамрая.

Кличко також розповів, що особисто проводив експеримент на центральних вулицях столиці, щоб отримати інформацію про те, чи працюють паркувальники міста за правилами. «Я був у автомобілі, водій якого сплачував паркувальнику гроші, і паркувальник не видавав чек про сплату. Це був експеримент, і я можу лише уявити, яка кількість коштів осідає в чиїхось кишенях, а бюджет міста недоотримує колосальні суми», - розповів мер Києва.

Під час засідання Кличко також висловив сподівання, що Київ нарешті отримає Антикорупційну програму міста до всесвітнього дня боротьби з корупцією.

«Нарешті 9 комісій міської ради розглянули та підтримали проект рамкової антикорупційної програми, і я сподіваюся, що місто отримає програму до всесвітнього дня боротьби з корупцією 9 грудня, - зазначив мер. – Однак, я не розумію, чому депутатський корпус так довго розглядає та ухвалює рішення щодо затвердження програми, а її проект навіть не внесений на розгляд Київради. Хоча профільна комісія схвалила рішення ще 3 жовтня. Впевнений, що боротьба з корупцією є першочерговим завданням для кожного з нас», - підсумував мер Києва.