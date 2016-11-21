Кличко привітав українців із Днем Гідності та Свободи: ми зробили свій вибір, але він дається нам дорогою ціною

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, вітаючи українців із Днем Гідності та Свободи, повідомляє прес-служба КМДА.

Читайте такожУ Києві вшанували героїв "Небесної сотні" (фоторепортаж, відео)

«Минуло три роки з дня початку Революції Гідності. Три роки тому в цей день ми вийшли, щоби відстояти своє прагнення жити в демократичній європейській державі. Ми зробили свій вибір, але він дається нам дорогою ціною – ціною життів Героїв, які полягли на Майдані, і патріотів, які сьогодні захищають на Сході незалежність і цілісність нашої держави, нашу з вами свободу і гідність. Україні випав складний шлях випробувань. І ми повинні його з честю подолати, – щоб побудувати сильну і успішну країну, в якій ми хочемо жити», – наголосив Віталій Кличко.

Він зазначив, що, на жаль, необхідні реформи відбуваються в країні болісно і не так швидко, як хотілося б.

«Я переконаний, Україна буде сильною, європейською державою, але ми повинні втілити всі необхідні зміни. Іншого шляху в нас немає», – підкреслив Кличко.