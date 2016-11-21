В Києві розпочалися роботи по консервації садиби Мурашка
00:40, 21 листопада 2016Київ
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В Києві розпочалися протиаварійні та консерваційні роботи напівзруйнованої садиби Мурашка, що знаходиться на Малій Житомирській вулиці.
У КМДА спромоглися на протиаварійні та консерваційні роботи / facebook.com/diana.popova.104
Про це повідомила керівник Департаменту культури Київської міської державної адміністрації Діана Попова на своїй сторінці в Facebook.
"Врешті решт ми спромоглися на протиаварійні та консерваційні роботи. Знаю, що повільно, знаю, що важко, але безмежно дякую всім, хто допомагає", - сказано в повідомленні.
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Як повідомлялося раніше, згідно із заявою столичної влади, знесений у Шевченківському районі на початку жовтня 100-річний флігель «з ромашками» по вул. Златоустівській, 35, ніколи не перебував на державному обліку як пам'ятка культурної спадщини.
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