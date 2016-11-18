Київ зупинився у 8-бальних пробках (карта)

Згідно з даними сервісу Яндекс.Пробки, затори у Києві досягли 8 балів.

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Традиційно паралізований центр міста. На вул. Великій Житомирській утворилися затори в обох напрямках через ДТП. Зупинилася також вул. Вадима Гетьмана.

Крім того, серйозні затори утворилися на проспекті Перемоги. На бульварі Дружби народів та вул. Кіквідзе до перехрестя з бульваром Лесі Українки швидкість руху становить 5-7 км/ч. Також паралізоване Залізничне шосе (від вул. Кіквідзе в напрямку метро "Дружби народів").

Рух зупинився й на вул. Олени Теліги від метро "Дорогожичі" до проспекту Степана Бандери.