У січні Київ отримає символічні ключі від "Євробачення"

Про це, зокрема, йшлося під час засідання оргкомітету з підготовки до «Євробачення-2017» під головуванням мера столиці Віталія Кличка, де обговорювали план заходів із підготовки до проведення пісенного конкурсу, передає прес-служба КМДА.

«Чим більше заходів, пов’язаних із «Євробаченням», ми проведемо, тим більше уваги ми привернемо до Києва та України в цілому. Кожен захід, кожна подія працює на імідж нашого міста і країни в усьому світі», – наголосив Кличко.

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Мер столиці підкреслив, що місто повинне не тільки провести «Євробачення» на гідному рівні, але й зробити Київ ще більш привабливим, комфортним для киян та гостей столиці.

«Нагадаю, ми вже ухвалили рішення про виділення 200 млн грн із бюджету міста на проведення «Євробачення». 50 млн – цього року і 150 млн передбачаємо в бюджеті на наступний рік», – зазначив міський голова.

Кличко підкреслив, що готуючись до «Євробачення», місто вкладає значні кошти у розвиток інфраструктури міста.

«Після завершення пісенного конкурсу у столиці буде ще більше відремонтованих доріг, нових інфраструктурних об’єктів, зон відпочинку та громадських просторів», – зазначив мер столиці.

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Також під час обговорення Концепції програми промоції Києва як міста-господаря пісенного конкурсу «Євробачення-2017» Кличко доручив розробити концепцію стендів із інформацією про столицю. Такі стенди будуть встановлені у готелях Києва, щоб гості міста могли отримувати інформацію про Київ та його туристичні місця. Мер дав доручення і провести переговори з авіаперевізниками щодо розміщення промо-матеріалів про Київ у літаках, які прибувають у аеропорти столиці.

У рамках Концепції промоції Києва на туристичному порталі міста також можна буде завантажити мобільний гід туристичними місцями столиці. Додаток буде доступний п’ятьма європейськими мовами.

Кличко також доручив начальнику Управління туризму КМДА провести конкурс на найкращі короткі відео, які презентують Київ.

«Мені часто надсилають короткі відео про Київ, зняті на мобільний телефон. І багато з них – цікаві і динамічні. Впевнений, найкращі з них можна розмістити на туристичному порталі міста. Це буде чудова промоція для Києва, як господаря «Євробачення-2017», – сказав Кличко.