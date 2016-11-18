Столична влада планує продовжити термомодернізацію закладів освіти у 2017 році

Про це повідомила заступник голови Київської міської державної адміністрації Ганна Старостенко під час інспекції додержання температурних режимів у школах Деснянського району, повідомляє прес-служба КМДА.

«У зв’язку зі зниженням температур повітря на вулиці ми розпочали планові інспекції шкіл столиці щодо додержання температурних режимів. Цього тижня ми перевіряємо однотипні школи Троєщини № 264 та № 275. Заклади були обрані невипадково – ми хотіли не лише перевірити температуру в школах, а й порівняти показники, адже одну зі шкіл цього літа було комплексно утеплено за всіма сучасними вимогами», – повідомила Старостенко.

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За результатами перевірки заступник голови КМДА зазначила, що температурні режими, які згідно з Державними санітарними правилами і нормами влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів мають становити 17-20 градусів, були додержанні в обидвох школах. Однак вищі результати спостерігаються у школі № 264, яку було комплексно утеплено.

«Термосановані навчальні заклади показують дуже хороші результати – тут не лише вища температура повітря, а й суттєве заощадження коштів. Так, економія теплової енергії відносно базового рівня теплоспоживання закладу на рівні 60%, що у грошовому еквіваленті складає понад 1,4 млн грн. Також очікується економія електричної енергії відносно базового рівня електроспоживання закладу на рівні 30%. Тому наступного року ми плануємо продовжити цю важливу ініціативу і термомодернізувати ще 5 будівель, із них 3 дитячих садочки», – зазначила Старостенко.