У Києві 19 листопада буде перекрито рух транспорту по вулиці Прорізній

У Києві 19 листопада з 8.00 до 19.00 буде перекрито рух транспорту по вулиці Прорізній у зв’язку з демонтажем опор мережі зовнішнього освітлення.

Про це повідомив у Facebook Департамент транспортної інфраструктури КМДА. Читайте такожУ Києві до кінця року планують встановити до 50 "розумних" зупинок Столична влада просить водіїв по можливості обирати інші маршрути. Вулиця буде освітлена декоративними ліхтарями з енергозберігаючими лампами. За інформацією директора департаменту Сергія Майзеля, встановлення енергозберігаючого освітлення проходить в рамках капітального ремонту мережі.

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