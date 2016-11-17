Кличко доручив перевірити нарахування "Київенерго" за тепло киянам

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

«Тисячі киян обурені платіжками за теплоенергію, які отримали від «Київенерго» за жовтень. Люди не розуміють, на підставі чого виникли такі шалені і непідйомні суми. Міська влада не залишить цю ситуацію без належного розгляду. Ми проведемо перевірку нарахувань за послугу централізованого опалення, яке здійснило ПАТ «Київенерго», – наголосив Кличко.

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Він зазначив, що до цієї роботи столична влада залучає представників Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, і яка, власне, затверджувала тарифи, за якими сьогодні платять українці.

Мер Києва нагадав, що понад 90% будинків у Києві розраховуються за лічильником, який показує реальні обсяги спожитого тепла. Однак є частина будинків, де вже зафіксовані помилкові нарахування, а також низка багатоповерхівок, де плата за опалення нараховувалась за методикою, що враховує кількість днів та температуру повітря в оселі.

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«Ми проведемо ретельну перевірку нарахувань за кожною категорією будинків і буде здійснено перерахунок там, де порахували некоректно. Я доручив своєму заступнику Петру Пантелеєву спільно з фахівцями Мінрегіонбуду та Нацкомісії негайно перевірити справедливість цін за тепло в рахунках та надати відповідний звіт», – підкреслив Кличко.