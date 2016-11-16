КМДА зобов'язала "Київенерго" здійснити перерахунок помилково нарахованих сум у платіжках за опалення

Про це сьогодні заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, передає прес-служба столичної влади.

«Ми надамо роз’яснення щодо принципів нарахувань за опалення в жовтні для кожної категорії будинків – як із лічильниками, так і без них. Сьогодні Київ має найбільшу кількість будинків, які розраховуються за показаннями будинкових приладів обліку – понад 90%. Із них 8% будинків цього місяця отримали помилкові нарахування за нормативом. Наступного місяця «Київенерго» здійснить відповідні перерахунки на основі показань лічильників», – сказав заступник голови КМДА.

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Пантелеєв повідомив, що в будинках, які не оснащені приладами обліку, розрахунок вартості здійснюється згідно із Постановою Кабінету Міністрів України № 1037 від 19.12.2015 р.

За його словами, документ передбачає, що плата за опалення визначається на основі температурного коефіцієнту, який розраховується на підставі температури зовнішнього повітря та кількості діб надання послуги у жовтні.

Пантелеєв зауважив, що кияни, які не згодні з нарахуваннями за тепло, можуть звернутися на низку гарячих ліній.

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«Теплопостачальні організації повинні роз’яснити кожну платіжку, якщо у людей виникають сумніви. А де допущено помилки – здійснити перерахунок. Просимо звертатися за телефонами 1551, (044) 205 73 37 (з мобільного), 1557, (044) 500 1557 (з мобільного), 1588», – підкреслив Пантелеєв.

Заступник голови КМДА нагадав, що місто продовжує встановлення приладів обліку в будинках.

«До кінця поточного року в усіх будинках, що знаходяться в управлінні міста, ОСББ і ЖБК, будуть встановлені лічильники. До зняття показань ми залучаємо і киян, щоб вони контролювали обсяги спожитого тепла», – підкреслив Пантелеєв.