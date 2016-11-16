Кличко провів нараду на головній локації "Євробачення-2017"

Заповідомленням прес-служби КМДА, мер зазначив, що багато спекуляцій поширювалися «друзями» України, мовляв, Київ не готовий проводити «Євробачення», водночас міжнародна комісія з представників Європейської мовної спілки, яка відвідала українську столицю минулого тижня, залишилася задоволеною перебігом підготовки.

«На початку травня 2017 року ми будемо на 100% готові до проведення «Євробачення». У нас є потужна команда і ми проведемо пісенний конкурс на належному рівні», – підкреслив Кличко.

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Коментуючи ситуацію з недобудовами біля Дніпра, що поруч із місцем проведення конкурсу, мер Києва зазначив, що це складне питання, оскільки люди, які купили житло в цих будівлях, вимагають добудувати їх, водночас інші представники громадськості виступають проти і наполягають на знесенні.

«Наше завдання – знайти компроміс, привести у належний стан територію, розбити зелені зони, облаштувати набережну, щоби вся територія виглядала доглянутою і сучасною. Адже це – не тільки питання проведення «Євробачення», це питання благоустрою нашого міста. Один із варіантів – щоби забудовник знизив поверховість, засклив будівлю і облаштував територію навколо – а це майже 10 га», – зауважив Кличко.

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Відповідаючи на запитання щодо покинутого довгобуду навпроти МВЦ, Віталій Кличко зазначив, що це не власність міста.

«Будівля належить «Нафтогазу» і більше 20 років стоїть недобудованою. Ми забрендуємо її, вона не псуватиме загального вигляду», – сказав Київський міський голова.

Він також підкреслив, що проблем із розміщенням гостей, які приїдуть до Києва на «Євробачення», не виникне, адже у столиці 265 готелів різної категорії.

Кличко, зокрема, підкреслив, що МАФи навколо станції метро «Лівобережна», які псують зовнішній вигляд міста, будуть прибрані, а територія біля станції – облаштована.

Говорячи про фінансове забезпечення проведення «Євробачення», Віталій Кличко зауважив: «50 млн грн ми вже виділили і 150 млн передбачаємо в бюджеті Києва на наступний рік. Це гроші, спрямовані виключно на проведення «Євробачення». Я не буду говорити про кошти, які йдуть на благоустрій. «Євробачення» відбудеться, гості поїдуть, але нова інфраструктура, нові дороги, нові зелені зони залишаться нам назавжди. І ми вкладаємо гроші в розвиток інфраструктури, в розвиток столиці», – наголосив мер Києва.