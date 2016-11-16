Жителям Києва та Одещини розіслали "помилкові" платіжки зі значно завищеними тарифами

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив віце-прем’єр-міністр Павло Розенко перед засіданням уряду.

«На жаль, ми маємо неприємну ситуацію, зокрема в місті Києві і в Одеській області, де відповідні підприємства виставили неправильні рахунки за користування газом та житлово-комунальними послугами. На сьогодні фактично призупинено надсилання платіжок, зокрема в місті Києві. Їх розіслали людям тільки на рівні 15 %, тому що знайшли відповідні помилки, і в них були значно завищені тарифи на послуги ЖКГ», – сказав Розенко.

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Він висловив сподівання, що після відповідної реакції уряду ті підприємства, які виставили такі платіжки, зроблять відповідні перерахунки.

«Я знаю, що найближчим часом має бути офіційна заява цих підприємств, чому були некоректно виставлені рахунки: зокрема не було враховано сезонний фактор і те, що температура не була нижче норми. Відповідні корегуючі коефіцієнти не були застосовані. Це є великим порушенням», – уточнив віце-прем’єр.