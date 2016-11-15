Київ готовий на гідному рівні провести "Євробачення" - Кличко

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час наради з представниками НТКУ щодо підготовки до проведення "Євробачення-2017".

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«У рамках підготовки до «Євробачення-2017» триває постійна спільна робота в різних форматах. Водночас, нам потрібно координувати наші зусилля, щоби наступної весни, коли ми прийматимемо пісенний конкурс, гості змогли оцінити не тільки рівень підготовки і проведення «Євробачення», а також красу і атмосферу нашого міста», – зазначив Віталій Кличко.

Він нагадав, що столична влада вже виділила 50 млн гривень на організацію конкурсу з міського бюджету (ще 150 млн закладається на наступний рік).

Мер Києва також зазначив, що вкрай важливим залишається питання призначення гендиректора НТКУ.

«Велика частина зобов’язань із підготовки і забезпечення проведення конкурсу лежить саме на НТКУ. І я вже заявляв і повторюю, що Національна телекомпанія в цій ситуації не може залишатися без керівника, відповідальної особи. Я звертався до кабінету міністрів із тим, щоби якнайшвидше розглянули це питання і призначили нового очільника НТКУ. З цим не можна зволікати. Сподіваюсь, найближчим часом НТКУ отримає нового гендиректора і зможе ефективно готуватися до проведення конкурсу», – зазначив Київський міський голова.

Мер розповів, що минулого тижня Київ відвідала делегація представників Європейської мовної спілки і вони залишилися задоволеними перебігом підготовки до «Євробачення».

«Наші іноземні партнери спочатку приїхали до Києва з не дуже гарним настроєм, оскільки розповсюджувалась інформація, нібито «все пропало», потрібно кудись переносити конкурс. Я радий, що після перебування у Києві вони змінили свою думку і поїхали з позитивним настроєм. Я спілкувався з ними, все добре, жодних думок, щоби переносити, комусь віддавати «Євробачення», немає. Це були спекуляції. Ми показали себе як надійні серйозні партнери. Київ готовий на гідному рівні провести пісенний конкурс, увага до якого буде прикута з боку усіх країн світу», – наголосив Віталій Кличко.

Мер зазначив, що 204 млн глядачів у різних країнах світу дивилися останній конкурс «Євробачення», який відбувся у Стокгольмі.

«І я переконаний, не менше глядачів спостерігатимуть за тим, як проходитиме конкурс у Києві. Тож для нас «Євробачення» – це можливість презентувати не тільки нашу країну, столицю, це також поштовх для розвитку і туристичної інфраструктури міста, і залучення інвестицій», – сказав Віталій Кличко.

У коментарі журналістам Київський міський голова також наголосив, що одна з ключових вимог організаторів «Євробачення» – це питання безпеки в українській столиці.

«Ми виділили безпрецедентні кошти на програму «Безпека столиці», і в Києві будуть встановлені 8 тисяч камер відеоспостереження, що допоможе підвищити рівень безпеки у Києві, – зазначив мер Києва. – Я сподіваюсь, що всі активності, пов’язані з проведенням «Євробачення», відбуватимуться у дружній атмосфері. Однак правоохоронні органи вживатимуть усіх заходів для забезпечення безпеки у столиці», – сказав Віталій Кличко.

У свою чергу виконуючий обов’язки генерального директора НТКУ Олександр Харебін зазначив, що вирішені фінансові та юридичні питання, щоби конкурс відбувся у Києві. Говорячи про локацію, де може відбутися церемонія відкриття конкурсу, він зауважив, що це може бути Маріїнський палац.

«Якщо реконструкція Маріїнського палацу буде завершена до квітня наступного року, є велика вірогідність, що ми проведемо церемонію відкриття там», – зазначив Олександр Харебін.