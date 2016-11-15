У КМДА пообіцяли проконтролювати освоєння 200 млн гривень на підготовку та проведення "Євробачення-2017"

Про це під час брифінгу заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації Олексій Резніков.

«Таким чином, із міського бюджету до державного буде направлено субвенцію у 200 млн гривень: 50 млн гривень цьогоріч та ще 150 млн – наступного року. Розпорядниками коштів буде НТКУ та Держкомтелерадіо. Це кошти киян і ми зобов’язані контролювати, наскільки ефективно вони використовуються, та звітувати перед громадою», – сказав заступник голови КМДА.

Олексій Резніков додав, що місто виконало свої гарантії щодо забезпечення співфінансування підготовки та проведення пісенного конкурсу «Євробачення-2017»: «Тепер за нами підготовка інфраструктури та благоустрій. Подальші кроки щодо проведення конкурсів, тендерів на визначення оператора з розповсюдження квитків, організації арени та трибун, дизайн сцени тощо – за НТКУ, як правовласником і господарем конкурсу від імені Європейської мовної спілки».

Нагадаємо, під час «Євробачення-2017» Київ чекає до 20 тисяч туристів протягом двох тижнів.

Кількість місць у готелях різної «зірковості» Києва сягає 19 тисяч, разом із областю – 23 тисячі.