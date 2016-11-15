У КМДА пообіцяли проконтролювати освоєння 200 млн гривень на підготовку та проведення "Євробачення-2017"

18:56, 15 листопада 2016
Київ
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Київська міська рада прийняла рішення про співфінансування заходів у рамках підготовки та проведення «Євробачення» у 2017 році.

Київ контролюватиме освоєння 200 млн гривень на підготовку та проведення

Про це під час брифінгу заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації Олексій Резніков.

«Таким чином, із міського бюджету до державного буде направлено субвенцію у 200 млн гривень: 50 млн гривень цьогоріч та ще 150 млн – наступного року. Розпорядниками коштів буде НТКУ та Держкомтелерадіо. Це кошти киян і ми зобов’язані контролювати, наскільки ефективно вони використовуються, та звітувати перед громадою», – сказав заступник голови КМДА.

Олексій Резніков додав, що місто виконало свої гарантії щодо забезпечення співфінансування підготовки та проведення пісенного конкурсу «Євробачення-2017»: «Тепер за нами підготовка інфраструктури та благоустрій. Подальші кроки щодо проведення конкурсів, тендерів на визначення оператора з розповсюдження квитків, організації арени та трибун, дизайн сцени тощо – за НТКУ, як правовласником і господарем конкурсу від імені Європейської мовної спілки».

Нагадаємо, під час «Євробачення-2017» Київ чекає до 20 тисяч туристів протягом двох тижнів.

Кількість місць у готелях різної «зірковості» Києва сягає 19 тисяч, разом із областю – 23 тисячі.

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