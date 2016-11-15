Кличко закликав депутатів Київради підтримати новий порядок сплати пайової участі в столиці

«Це дуже важливий документ, підготовлений спільно з незалежними міжнародними організаціями. Рішення, яке унеможливить ухилення від сплати пайової участі чи необґрунтованого зменшення її розміру. Це – запровадження абсолютно прозорої системи розрахунку, що ліквідує корупційні схеми і маніпуляції з платежем у сфері будівництва», – наголосив Віталій Кличко, передає прес-служба КМДА.

Мер Києва підкреслив, що нові правила дозволять збільшити надходження до бюджету Києва при зменшенні навантаження на прозорий, добросовісний бізнес. «Тобто зменшення платежу, абсолютна рівність для всіх суб’єктів, відкрита звітність за всіма процесами! А це, як ви розумієте, і усунення монополій, і велике заохочення для інвесторів», – зазначив київський міський голова.

Він зауважив, що інвесторів, зокрема іноземних, насамперед цікавлять прозорі відкриті умови ведення бізнесу і тому вкрай важливо запровадити новий порядок сплати пайової участі. «За тиждень у Києві відбудеться інвестиційний форум. І ухвалення відповідного рішення стане позитивним сигналом для інвесторів та іноземного бізнесу, який хоче працювати в українській столиці», – наголосив Віталій Кличко.