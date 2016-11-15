У центрі Києва очікуються масові мітинги, його перекриють через загрозу терактів (відео)
О 8 ранку столичний майдан та Хрещатик перекриють для проїзду транспорту через загрозу терактів.
Поліція та Нацгвардія відучора працюють у посиленому режимі. За інформацією СБУ, Кремль готує провокації під час сьогоднішніх акцій протесту, йдеться у сюжеті ТСН.
Так, по периметру встановлять металошукачі, працюватимуть кінологи та вибухотехніки. У людей поліція перевірятиме документи та особисті речі.
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Мітинги триватимуть кілька днів, заявлена участь від 5 до 50 тисяч громадян. Порядок забезпечуватимуть 5 тисяч правоохоронців.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія готується до масштабної дестабілізації ситуації в Україні з 15 листопада. До того ж, за даними СБУ, у Кремлі вже готують заходи, щоб спровокувати дострокові парламентські вибори в Україні.