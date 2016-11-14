У Києві після "мінування" запрацювала станція метро "Оболонь"
20:23, 14 листопада 2016Київ
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Станція метро "Оболонь" у Києві, яку було закрито через повідомлення про замінування, відновила роботу.
У Києві після "мінування" запрацювала станція метро "Оболонь" / УНІАН
Про це повідомляє прес-служба Київського метрополітену в Facebook.
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"Друзі, "Оболонь" працює. Все гаразд", - йдеться у повідомленні.
Станцію закривали близько 19:30.
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